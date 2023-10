IOC-leden willen dat voorzitter Bach langer aanblijft

Meerdere leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) willen dat voorzitter Thomas Bach langer aanblijft. De 69-jarige Duitser moet in 2025 eigenlijk stoppen aan het einde van zijn tweede termijn, maar onder anderen Luis Mejía Oviedo namens de Dominicaanse Republiek wil dat de regels hierover worden gewijzigd, zodat Bach toch door kan. De in 2013 aangestelde baas voelt zich vereerd, maar zegt nog niet of hij door wil.

“U hebt ons de beste manier laten zien om verder te gaan”, zei Oviedo tijdens het 141e IOC-congres in Mumbai als een van de voorstanders. “Daar moeten we aan vasthouden en dat kan op deze manier.”

Na de lange periode van de Spanjaard Juan Antonio Samaranch als IOC-baas (1980-2001) is een maximum gesteld van één termijn van acht jaar en een volgende termijn van vier jaar als voorzitter. Een aanpassing van de regels kan pas op zijn vroegst volgend jaar vlak voor de Spelen in Parijs op de volgende IOC-bijeenkomst.

Bach, voormalig olympisch kampioen schermen, heeft de afgelopen tien jaar met verschillende belangrijke dossiers te maken gehad. Zo was er eerst het Russische dopingschandaal, waarna de Duitser ook belangrijk was tijdens de coronacrisis en de omgang met Russische en Belarussische sporters na de Russische invasie in Oekraïne.

Het IOC bepaalt volgend jaar ook wie de Winterspelen van 2030 en 2034 krijgen toegewezen. Een aantal belangrijke functionarissen wilde de editie van 2030 tijdens deze bijeenkomst al toewijzen, maar de kandidaten waren daar nog niet klaar voor. Het Japanse Sapporo haakte deze week af als mogelijke organisator en Salt Lake City geeft de voorkeur aan 2034. Zwitserland, Frankrijk en Zweden zijn nu kanshebbers voor het evenement in 2030.