Keniaan Belet wint 47e marathon van Amsterdam na lange solo

De Keniaanse atleet Joshua Belet heeft de 47e editie van de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. De 25-jarige Afrikaan zegevierde in een tijd van 2.04.18 officieus. Hij bleef daarmee boven het parcoursrecord van 2.03.39 van de Ethiopiër Tamirat Tola uit 2021.

De tweede plaats was voor zijn landgenoot Cybrian Kotut, die arriveerde in 2.04.34. De Ethiopiër Birhanu Legese eindigde als derde in 2.04.37.

Belet brak de wedstrijd na 30 kilometer open met een versnelling, die iedereen te machtig was. Hij liep solo naar de finish in het Olympisch Stadion. Belet liep in april bij zijn debuut op de marathon naar de tweede plaats in Hamburg in een tijd van 2.04.33.

De Ethiopische Meseret Belete won de wedstrijd over 42,195 kilometer bij de vrouwen in 2.18.21. Dat was eveneens boven het parcoursrecord van 2.17.20, dat de Ethiopische Almaz Ayana vorig jaar liep.