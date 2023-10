Luijten duikt in marathon Amsterdam onder olympische limiet

Atlete Anne Luijten heeft verrast met het behalen van de olympische limiet in de marathon van Amsterdam. De 29-jarige hardloopster kwam als tiende over de finish in het Olympisch Stadion in een tijd van 2.26.36 (officieus). Daarmee dook ze 14 seconden onder de 2.26.50 die nodig is om mee te mogen doen aan de olympische marathon volgend jaar in Parijs. Luijten haalde dik 4 minuten van haar persoonlijk record af. Ze won dit voorjaar in de marathon van Rotterdam de Nederlandse titel in 2.30.59.

Luijten liep een bijzonder strakke race, waarin ze 42,195 kilometer lang keurig het schema van de olympische limiet aanhield.