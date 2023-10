Luijten loopt ‘in een roes’ naar olympische marathonlimiet

Als jonge atlete durfde Anne Luijten niet eens te denken aan de Olympische Spelen. “Die lagen niet binnen mijn bereik”, dacht ik altijd. Tot zondag in de marathon van Amsterdam, waar de 29-jarige Arnhemse hardloopster ruim vier minuten sneller liep dan ooit op de 42,195 kilometer en met een dik persoonlijk record van 2.26.36 onder de limiet dook voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

“Ik liep deze wedstrijd in een soort roes, alsof ik in een andere wereld was”, vertelde ze na haar opzienbarende prestatie. “Die laatste kilometers waren zo zwaar, ik ging zo kapot. Ik durfde niet te geloven dat ik het zou halen. Ik had het geluk dat mijn ‘haas’ (gangmaker) Niels Esmeijer de hele wedstrijd bij me bleef, want hij gaf me steeds de tussentijden door en riep constant dat ik tien seconden onder de limiet zat. Zelf had ik dat schema met al die tijden op de rug van mijn hand geschreven, maar ik had niet de puf ernaar te kijken.”

Luijten ging naar eigen zeggen kapot in de slotfase, maar het was aan haar tempo niet te merken. Ze liep het tweede deel van de marathon zelfs harder dan de eerste helft. Tot zo’n zogeheten ‘negative split’ zijn doorgaans alleen atleten in topvorm in staat. “Ik heb wel harder getraind dan ooit en kon vertrouwen op een goede voorbereiding, maar de marathon is onvoorspelbaar. Twee weken geleden voelde ik ineens een pijntje in mijn knie en vorige week kreeg ik keelpijn, dus de onzekerheid sloop er wel in.”

Het waren zorgen om niks. Luijten volgde vanaf de eerste kilometer strak het schema van de olympische limiet (2.26.50). Jill Holterman kon haar lang bijhouden, maar moest na 25 kilometer afhaken. “Op de terugweg langs de Amstel viel er een regenbui en stond er ook wat wind tegen, toen kreeg ik het zwaar. Maar zodra we de wijk Overamstel inliepen, luwde de wind en ging ik me beter voelen. Toch was het op het eind nog spannend of ik het zou halen, want heel veel speling was er niet in de tijd.”

Luijten liet zich na de finish in het Olympisch Stadion geĆ«motioneerd bejubelen door haar familie met het finishlint om haar schouders. ‘Ticket to Paris’ stond daarop. “Nou, ik ben er nog niet. Sifan Hassan heeft al de limiet en ik verwacht dat Nienke Brinkman zich ook zal plaatsen. Dat derde ticket is nu voor mij, maar Jill Holterman en Andrea Deelstra zijn supersterk en zeker ook nog in de race. Het liefst loop ik geen marathon meer tot Parijs, maar als een van die twee onder mijn tijd gaat, zal ik toch weer moeten.”