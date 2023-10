Motorcoureur Veijer vierde in Indonesië, Van den Goorbergh crasht

Motorracetalent Collin Veijer heeft net naast een podiumplek gegrepen in de Grote Prijs van Indonesië in de Moto3. De als vierde gestarte Nederlander werd vierde dankzij een fraaie inhaalactie in de laatste ronde. De 18-jarige coureur van Liqui Moly Husqvarna eindigde dit jaar nog niet op het podium, maar scoorde al wel vijf keer eerder een top 10-notering.

De Moto2-race van Zonta van den Goorbergh verliep een stuk minder gelukkig. De 17-jarige geboren Bredanaar crashte ongeveer halverwege de race hard en moest extra medische controles ondergaan. Bo Bendsneyder finishte als twaalfde, na zijn dertiende plek in de kwalificaties. De Nederlander kan daardoor 4 WK-punten bijschrijven.

De Spanjaard Pedro Acosta won de Moto2-race en verstevigde zijn leidende positie. De 19-jarige Braziliaan Diogo Moreira was in de Moto3 voor het eerst de beste.

Van den Goorbergh baalde van zijn crash omdat hij dit weekend snel was. “Gelukkig ben ik relatief oké. Ik heb niks gebroken. Ik loop wat mank, maar daar mag ik blij mee zijn. Volgende week in Australië staan we gewoon weer aan de start”, zei de zoon van oud-wegracer Jurgen van den Goorbergh tegen Ziggo Sport.