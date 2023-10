Pool Hurkacz klopt Roeblev in finale masterstoernooi Shanghai

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft het masterstoernooi van Shanghai gewonnen. De nummer 17 van de wereld versloeg de Rus Andrej Roeblev in een spannende finale: 6-3 3-6 7-6 (8).

Voor Hurkacz was het zijn tweede gewonnen mastersfinale, na zijn zege in 2021 in Miami. Eerder dit jaar veroverde hij ook al een ATP-titel in Marseille.

Roeblev, de nummer 7 van de wereld, kreeg in de tiebreak van de derde set een matchpoint, maar benutte dat niet. Hurkacz sloeg uiteindelijk op zijn vierde wedstrijdpunt wel toe. Het eerste kreeg hij bij 5-4 in de derde set, de drie andere volgden in de tiebreak.

Onder toeziend oog van Roger Federer had servicekanon Hurkacz in de eerste set voldoende aan een break in de zesde game. Roeblev kwam vervolgens met 3-0 voor in de tweede set en gaf die marge niet meer uit handen.

In de tiebreak van de beslissende derde set keek Hurkacz tegen een 5-2-achterstand aan, maar de Pool toonde veerkracht. Hij werkte een matchpoint weg en trok de thriller na ruim twee uur spelen alsnog naar zich toe.

Hurkacz pakte zijn zevende titel op de ATP-tour. Roeblev bleef op veertien eindoverwinningen staan, waaronder het masterstoernooi van Monte Carlo eerder dit jaar.