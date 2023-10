Tennisster Pegula maakt favorietenrol waar met titel in Seoul

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft in de finale van het toernooi van Seoul eenvoudig afgerekend met de Chinese Yue Yuan. De als eerste geplaatste Pegula won met 6-2 6-3 van de nummer 128 van de wereld, die voor het eerst in een WTA-finale stond. Voor de 29-jarige mondiale nummer 4 is het haar tweede titel van het jaar en haar vierde in totaal.

Pegula brak haar Chinese tegenstander in de vijfde game voor het eerst. In de tweede set vielen over en weer zes breaks. Pegula maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt.

Pegula won dit jaar al het toernooi van Montreal, was vorig jaar de beste in Guadalajara en in 2019 in Washington.