De Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft voor eigen publiek de finale van het WTA-toernooi in Zhengzhou gewonnen. In de eindstrijd versloeg de nummer 24 van de wereld de Tsjechische Barbora Krejcikova in drie sets: 2-6 6-2 6-4.

Krejcikova, de mondiale nummer 18, won nog wel de eerste set, maar de Chinese trok daarna het initiatief naar zich toe. Het is de tweede eindzege voor Zheng, na haar WTA-titel eerder dit jaar in Palermo.