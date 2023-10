Triatlete Visser vijftiende in WK Ironman, Britse wint in record

Triatlete Els Visser is als vijftiende geëindigd in de WK Ironman op Hawaii. De 33-jarige Nederlandse eindigde na een kleine 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen als beste Nederlandse. Lotte Wilms werd bij haar debuut 26e.

De Britse Lucy Charles-Barclay was na vier tweede plaatsen deze editie voor het eerst de beste. Ze noteerde een parcoursrecord van 8 uur, 24 minuten en 31 seconden. De Duitse oud-wereldkampioen Anne Haug en Laura Philipp werden tweede en derde. De mannen kwamen niet in actie. Zij hadden hun WK vorige maand al in Nice.