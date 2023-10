Veldrijder Nys wint eerste wereldbekerwedstrijd, Ronhaar derde

Veldrijder Thibau Nys heeft in het Amerikaanse Waterloo de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op zijn naam geschreven. De 20-jarige Belg van Baloise Trek Lions bleef zijn landgenoot Eli Iserbyt en zijn Nederlandse ploeggenoot Pim Ronhaar voor.

Nys en Ronhaar hadden al vroeg in de wedstrijd een kleine voorsprong samen met Iserbyt. Die moest echter een schoen wisselen en raakte daardoor achterop. Nys liet zijn ploeggenoot achter en Ronhaar werd ook nog ingehaald door een ontketende Iserbyt. Die lukte het niet meer om bij de koploper te komen. Achter de top drie werden de Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar, ploeggenoten van Nys en Ronhaar, vierde en vijfde.

Nys had een week geleden ook al de eerste veldrit van het seizoen in het Belgische Beringen op zijn naam geschreven. Dat was zijn eerste cross bij de profs.

Ronhaar had genoten in Waterloo: van zijn eigen prestatie maar zeker ook van de zege van ploeggenoot Nys. “We hebben de hele week gepraat over deze wedstrijd. Het is zo mooi om hier met de ploeg zo goed te presteren”, vertelde de 22-jarige veldrijder uit Hellendoorn. “Ik heb hier vrijdag ook al gekoerst, toen nogal in het slijk. Daardoor had ik wel wat last van mijn rug. Ik kon goed tempo rijden, maar versnellen zat er niet in. Ik was niet bang dat Eli nog bij Thibau zou komen. Waar het omhoog ging pakte hij elke ronde 5 seconden.”

Nys was vooral trots. “Zeker omdat ik hier win vlak bij het hoofdkantoor van Trek. Ik startte slecht, zat in het verkeerde spoor. En toch lag ik na een ronde op kop. Ik kon het tempo volhouden en Pim heeft me geweldig geholpen.”