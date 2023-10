Veldrijdster Van Empel begint wereldbekerseizoen opnieuw met zege

Veldrijdster Fem van Empel heeft net als vorig jaar de eerste wereldbekercross van het seizoen gewonnen. De 21-jarige wereldkampioene uit het Brabantse Den Dungen reed vrijwel de hele wedstrijd in het Amerikaanse Waterloo alleen voorop. Net als op het WK, vroeg in dit jaar in Hoogerheide, eindigde haar landgenote Puck Pieterse op de tweede plaats. Ceylin del Carmen Alvarado zorgde met de derde plek voor een volledig Nederlands podium.

Van Empel, Pieterse en Alvarado waren het beste weg in de door de zon langzaam opdrogende modderpoel. Van Empel (Jumbo-Visma) zag Alvarado na een ronde afhaken vooraan, Pieterse had twee slippertjes op de trappen en moest ook terrein prijsgeven.

Halverwege had Van Empel al een marge van 23 seconden opgebouwd op haar concurrente uit Amersfoort, die nog maar net het mountainbikeseizoen had afgesloten en nooit dichterbij kwam.

Van Empel had niet gezien wat er achter haar gebeurd was. “Al meende ik wel aan het publiek te merken dat Puck gevallen was. Ik heb niet versneld, ook daarvoor niet. Het was blijkbaar genoeg om een gat te slaan”, vertelde de Brabantse, die vorige week in Beringen ook al had gewonnen. Ze is nu van plan die lijn door te trekken tot het EK begin november. “Pas daarna ga ik rust nemen.”

Pieterse kon leven met haar tweede plek. “Ik heb in het begin een paar foutjes gemaakt waardoor Fem bij me kon wegrijden. Over de vorm ben ik tevreden.”

Onder anderen Denise Betsema en Annemarie Worst ontbraken in Waterloo. Over twee weken is in het Belgische Maasmechelen de volgende wereldbekerveldrit.