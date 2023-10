Wielrenner Vader pakt in Ronde van Guangxi zijn eerste profzege

Milan Vader heeft in de Ronde van Guangxi zijn eerste wielerzege in het profcircuit geboekt. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma reed in de koninginnenrit, de vierde etappe, in de laatste honderden meters bergop overtuigend weg. De Fransman Rémy Rochas moest uiteindelijk 2 seconden toegeven, de Brit Hugh Carthy werd daarachter derde.

De rit over 161 kilometer naar Nongla was grotendeels vlak, met op het einde nog een serieuze beklimming. Vader reed daar weg uit een bescheiden kopgroep. Zo pakte hij ook de leiderstrui, met alleen nog twee sprintritten te gaan. Rochas volgt op 6 seconden.

Vader, van origine mountainbiker, reed april vorig jaar in de Ronde van Baskenland een van zijn eerste koersen op de weg voor Jumbo-Visma. Daarin kwam de Middelburger hard ten val, waarbij onder meer zijn halsslagaders beschadigd raakten. Vader werd twaalf dagen in een kunstmatige coma gehouden en moest vervolgens maanden herstellen van ook tal van breuken in zijn bovenlijf. Anderhalf jaar later heeft de Nederlander zijn kracht laten zien op de weg.

Zijn landgenoot Olav Kooij was zaterdag al de beste in de sprint van de derde rit in China. Eerder lukte het alleen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen om een etappe te winnen in de Ronde van Guangxi, waarvan de editie van dit jaar dinsdag eindigt. De wedstrijd is de laatste WorldTour-koers van het seizoen.