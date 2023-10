Zwemmer Corbeau pakt brons op slotdag wereldbeker

Zwemmer Caspar Corbeau heeft op de slotdag van wereldbekerwedstrijden in Athene het brons gepakt op de 200 meter schoolslag. Corbeau kwam tot een tijd van 2.09,35 en moest alleen twee Chinezen voorlaten: van hen was wereldkampioen Qin Haiyang het snelst (2.08,05), voor Dong Zhihaio (2.09,18). Arno Kamminga, vrijdag derde op de 100 meter schoolslag, zwom de vierde tijd: 2.09,94.

Het was de enige medaille voor Nederland op de slotdag. Eerder had Tes Schouten in de Griekse hoofdstad goud gepakt op de 200 meter schoolslag en zilver op de 100 meter schoolslag. Op de 50 meter schoolslag eindigde ze zondag in 31,92 als zesde.

Marrit Steenbergen bleef op de 200 wissel net buiten de medailles. In 2.13,82 werd ze vierde. Sean Niewold werd zevende op de 50 vlinder in 23,77. Kim Busch noteerde de achtste tijd (55,97) op de 100 vrij.