Bouw ijskanaal te duur: sleeën Winterspelen 2026 buiten Italië

Bobslee, skeleton en rodelen vinden bij de Olympische Winterspelen van 2026 niet in Cortina d’Ampezzo plaats, maar buiten Italië. Die verplaatsing is nodig omdat het niet is gelukt een nieuw ijskanaal te bouwen in Cortina. De kosten blijken te hoog. Het Oostenrijkse Innsbruck zal vermoedelijk de sleesporten organiseren bij de Spelen (6-22 februari 2026).

Voorzitter Giovanni Malago van het Italiaans olympisch comité was aanwezig op de 141e sessie van het Internationaal Olympisch Comité in de Indiase stad Mumbai om het nieuws te melden. Hij zei dat de Italiaanse regering opdracht heeft gegeven naar een andere locatie uit te kijken voor bobslee, skeleton en rodelen omdat de geschatte kosten voor de bouw van een nieuwe baan in Cortina zijn verdubbeld naar 80 miljoen euro.

Het IOC is akkoord met de wijziging van locatie. Het is beleid dat nieuwe accommodaties ook na de Spelen een functie behouden en dat was in het geval van Cortina hoogst onduidelijk.