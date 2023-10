Cricket keert in 2028 terug op Olympische Spelen

Cricket keert in 2028 in Los Angeles terug op het programma van de Olympische Spelen. Dat is maandag besloten tijdens de algemene vergadering van het Internationaal Olympisch Comité. Ook honk- en softbal, squash, lacrosse en flag football zijn over vijf jaar olympische sporten.

Cricket stond eerder op het olympische programma in 1900, lacrosse in 1904 en 1908. Honkbal en softbal maakten nog deel uit van de Spelen van Tokio in 2021, maar staan in Parijs 2024 niet op het programma. Squash en flag football, een soort American football zonder lichamelijk contact, zijn nieuws op de Olympische Spelen.

Bij cricket gaat om het Twenty 20-cricket, de kortste format van de sport. Beide ploegen krijgen hierbij twintig overs (120 ballen) de tijd om een score neer te zetten.

Door het toevoegen van vier teamsporten zal het aantal deelnemers in Los Angeles naar verwachting weer stijgen naar ruim 11.000. Tot voor kort werden 10.500 atleten tijdens de Zomerspelen als het maximum beschouwd.