Cricketbond noemt terugkeer naar Spelen ‘historisch grote stap’

De Nederlandse cricketbond (KNCB) noemt de terugkeer van de sport op de Olympische Spelen in 2028 een “historisch grote stap”. “Het feit dat cricket olympisch wordt, is niet alleen voor de cricketsport in Nederland een geweldige opsteker, maar ook voor andere landen een ‘boost’ om de cricketsport verder te kunnen ontwikkelen”, zegt directeur Monica Visser.

Cricket stond in 1900 voor het laatst op het olympische programma. “Het moment kan niet beter, nu we met onze sport in een positieve flow zitten”, vervolgt Visser. “Zo doet ons Nederlands mannenteam momenteel mee aan het WK in India. Het Nederlands vrouwenteam neemt volgend jaar deel aan het kwalificatietoernooi voor een WK-ticket in de T20-variant.”

International Bas de Leede, die momenteel actief is voor Oranje op het WK in India, sprak zich uit in soortgelijke bewoordingen. “Voor de sport is dit geweldig”, aldus De Leede. “Cricket is internationaal enorm groot. Er mogen straks zes landen deelnemen op de Spelen, dus dat is wel zonde voor de kleinere landen. Maar ook voor het cricket in Nederland is het heel mooi. Er is tegenwoordig vrijwel geen cricket meer op tv, dus zo wordt het weer meer onder de aandacht gebracht.”

De KNVB kreeg de felicitaties van Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF: “Mijn hartelijke gelukwensen voor de cricketbond met deze hernieuwde olympische status. Dit betekent ongetwijfeld ook een stevige extra impuls voor het cricket in ons land. Een heel mooie ontwikkeling voor deze prachtige sport.”

Op de Spelen van Los Angeles wordt het Twenty 20-cricket gespeeld, de kortste format van de sport. Beide ploegen krijgen hierbij twintig overs (120 ballen) de tijd om een score neer te zetten.

Cricket is volgens diverse onderzoeken wereldwijd, na voetbal, de grootste en populairste sport. Vooral in India en Pakistan wordt de sport veel beoefend.