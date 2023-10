De Leede blijft geloven in ‘ambitieus doel’ op WK cricket

Ondanks een valse start met twee nederlagen blijft het doel van de Nederlandse cricketers op het WK in India ongewijzigd. “We willen nog steeds de halve finales halen, al is het nu wel iets lastiger geworden”, keek international Bas de Leede vooruit op het duel met Zuid-Afrika van dinsdag.

Nederland speelt op het WK tegen de complete top 9 van de wereld, terwijl het zelf de nummer 14 is. Alle landen spelen een keer tegen elkaar, waarna de beste vier naar de halve finales gaan. Ogenschijnlijk een moeilijke opgave voor Oranje. De ploeg van bondscoach Ryan Cook haalde echter veel zelfvertrouwen uit het kwalificatietoernooi, waarin het onder meer de West-Indies achter zich liet.

“Het doel was ambitieus, maar leek voor het toernooi niet onhaalbaar”, zei De Leede. Ondanks de eerdere nederlagen tegen Pakistan en Nieuw-Zeeland ziet de 23-jarige international nog steeds kansen. “Je moet erin blijven geloven. Als je van tevoren zegt dat je tevreden bent met één of twee zeges, dan had je beter niet kunnen gaan. Als wij de volgende zeven duels ons hoogste niveau halen, dan zijn de halve finales mogelijk. Het belangrijkste is dat je later kunt zeggen dat je je beste cricket hebt laten zien.”

Nederland toonde tegen Pakistan en Nieuw-Zeeland bij vlagen waar het toe in staat is, maar wist het uiteindelijk niet spannend te maken. “We hebben bij momenten de tegenstanders onder druk kunnen zetten, maar dat niet lang genoeg kunnen volhouden. Die spelers zijn beter dan we gewend zijn en zij kunnen makkelijker onder de druk uit spelen. Bij mindere tegenstanders kom je er nog mee weg, maar hier word je afgestraft.”

De Leede onderstreepte zelf zijn status als een van de dragende spelers van Nederland met uitstekende prestaties tegen Pakistan. De zoon van oud-international Tim de Leede valt bovendien op als een van de weinige spelers van eigen bodem bij Oranje, dat speelt met veel buitenlanders met Nederlandse roots. Toch denkt hij niet dat het spelen voor Nederland voor hem specialer is dan voor veel ploeggenoten. “Die jongens hebben veel opofferingen gemaakt om hier te komen, maar dan via een andere weg. Zij zijn net zo trots.”

Voor de spelers met een Zuid-Afrikaanse achtergrond bij Oranje wordt de wedstrijd van dinsdag sowieso een bijzondere ervaring. “Ik denk dat het wel meespeelt”, beaamde De Leede. “Ze kennen veel jongens nog uit de jeugd. We hebben vorig jaar ook een keer tegen ze gewonnen in een andere spelvorm en je merkte dat het iets extra’s bracht.”