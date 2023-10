Keniaanse marathonloper Ekiru voor 10 jaar geschorst na doping

De Keniaanse marathonloper Titus Ekiru is voor tien jaar geschorst door de onafhankelijke integriteitscommissie AIU van de mondiale atletiekbond. De 31-jarige atleet krijgt die straf voor overtredingen van de dopingregels en voor het hinderen van het onderzoek. De Keniaan is geschorst tot juni 2032.

Ekiru testte positief op een verboden middel na zijn overwinningen in de marathon van Milaan op 16 mei 2021 in een toptijd van 2.02.57 en de marathon van Abu Dhabi op 26 november 2021. De AIU beschuldigt hem ook van het indienen van valse verklaringen en documentatie. Ekiru is zijn zeges en tijden vanaf de marathon van Milaan kwijt en moet de prijzen teruggeven.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder een vergrootglas bij atletiekbond World Athletics. De zaak van Ekiru zette de integriteitscommissie op scherp, omdat ze vermoedt dat er in Kenia sprake is van een medisch systeem dat atleten helpt om dopingovertredingen te verdoezelen. Zo’n zeventig atleten, vooral langeafstandslopers, hebben in de afgelopen vijf jaar een schorsing gekregen. “Voor atleten die doping gebruiken en de entourage die hen daarbij helpt, is er een duidelijke boodschap uit deze zaak; je kunt je nergens verstoppen”, zei AIU-voorzitter David Howman.