Molano troeft Kooij af in massasprint Ronde van Guangxi

Olav Kooij heeft naast zijn dertiende zege van het seizoen gegrepen. De wielrenner van Jumbo-Visma liet zich in de vijfde etappe van de Ronde van Guangxi aftroeven door de Colombiaan Juan Sebastián Molano.

De rit over 209 kilometer van Liuzhou naar Guilin eindigde in een massasprint. Daarin drukte Molano (UEA Team Emirates) zijn wiel net iets eerder over de meet dan Kooij, die eerder de derde etappe had gewonnen in de Chinese wielerronde. Arvid de Kleijn (Tudor) eindigde als vijfde. Milan Vader, winnaar van de vierde rit, behield de leiding in het algemeen klassement.

Julius van den Berg kleurde mede de koers. De renner van EF Education was met drie andere renners mee in de ontsnapping van de dag. Het groepje kreeg lang de ruimte, maar werd in de slotfase bijgehaald door het jagende peloton.