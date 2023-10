Van der Meer nieuwe bondscoach dressuurruiters

Patrick van der Meer wordt per 1 januari de bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. De 52-jarige voormalig dressuurruiter gaat in deze functie nauw samenwerken met de huidige bondscoach Alex van Silfhout die aanblijft als teamtrainer van de dressuurruiters tot en met de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar.

“We willen alles in het werk stellen om de top 3-ambitie te realiseren”, vertelt Iris Boelhouwer, technisch directeur van paardensportbond KNHS. “De rol van bondscoach is de laatste jaren enorm veranderd en daar gaan we in mee. Alex weet als geen ander hoe het eruit moet zien in de ring en kan zich op deze manier meer focussen op de technische kant van de sport.”

Patrick van der Meer was net als Van Silfhout zelf succesvol op het hoogste niveau. Zo nam hij deel aan de Olympische Spelen in Londen in 2012. Dit maakt hem, samen met zijn ervaring als onder meer sportief directeur van CHIO Rotterdam, zeer goed en breed ingevoerd in de internationale topsport, meldt de bond. “De moderne bondscoach is tegenwoordig veel meer een manager dan een trainer. Patrick van der Meer heeft op dat vlak veel ervaring en een duidelijke visie”, zegt Boelhouwer.

Van der Meer zei de functie al langer te ambiĆ«ren. “Ik ben zeer gemotiveerd om een positieve bijdrage aan de Nederlandse dressuursport te leveren.” Hij wordt samen met Van Silfhout en de technisch directeur van de KNHS verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams.