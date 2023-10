Wielrenner Wesley Kreder stopt na hartaanval

Wesley Kreder heeft zijn carrière als profwielrenner per direct beëindigd. De 32-jarige wielrenner van Cofidis werd eind augustus getroffen door een hartaanval. Zijn Franse ploeg maakte maandag bekend dat Kreder stopt.

Kreder kreeg in de nacht van 28 op 29 augustus een hartaanval waarna zijn vrouw en schoonouders hem eerste hulp verleenden. Hij werd met spoed overgebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waar een ontsteking van de hartspier werd geconstateerd. Hij verbleef ruim een week in het ziekenhuis en mocht op 6 september huiswaarts keren.

“Na de hartaanval die ik kreeg, zei ik tegen mezelf dat ik kon terugkeren op het hoogste niveau en kon koersen”, zegt Kreder. “Maar mijn arts verzekerde mij dat stoppen de verstandigste oplossing was. Ik ken de offers en de conditie die nodig is om op het hoogste niveau te presteren en dat is niet verenigbaar met wat ik heb gehad. De beslissing was niet gemakkelijk, maar als ik naar mijn kinderen en mijn familie kijk, weet ik dat ik heb gedaan wat moest gebeuren.”

Kreder reed sinds 2022 voor Cofidis. Daarvoor kwam hij uit voor ploegen als Intermarché-Wanty-Gobert, Roompot en Vacansoleil. Hij boekte twee overwinningen, de Ronde van de Vendée in 2012 en een rit in de ZLM Tour in 2016. Kreder reed twee keer de Giro d’Italia en een keer de Vuelta. “Ik heb een mooie carrière gehad, ik wil het positieve onthouden”, zei hij. “Ik richt me nu op mijn vrouw en kinderen. Ik hoop dat mijn verhaal een les is dat het leven te kort is om er niet van te houden. En ik zal proberen daar gebruik van te maken.”