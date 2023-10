Het WTA-tennistoernooi in Nanchang in China zit er voor Arianne Hartono al op. De Nederlandse pakte in de eerste ronde tegen de Russische Vera Zvonareva slechts drie games: 6-1 6-2. De partij duurde een uur.

De 39-jarige Zvonareva, die in 2010 in de finale van Wimbledon en de US Open stond, neemt op de wereldranglijst inmiddels de 272e plek in. Hartono, die 27 jaar is, staat 166e.