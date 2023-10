Jarige Kooij wint slotrit Ronde van Guangxi, eindzege voor Vader

Olav Kooij heeft zijn 22e verjaardag gevierd met een overwinning in de slotetappe van de Ronde van Guangxi in China. De wielrenner van Jumbo-Visma won nipt de massasprint van de 168 kilometer lange zesde rit, met start en finish in Guilin. Kooij won eerder ook de derde etappe. Het was zijn dertiende zege van het jaar.

Er was meer Nederlands succes in de laatste koers uit de WorldTour van dit jaar, want Milan Vader schreef de Ronde van Guangxi op zijn naam. De teamgenoot van Kooij veroverde de leiderstrui in de vierde etappe, de koninginnenrit, en stond deze niet meer af.