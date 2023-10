Judoka’s doen ruim een week voor EK toch mee in Abu Dhabi

De mannelijke Nederlandse judoka’s doen ruim een week voor de EK in Montpellier alsnog mee aan de Grand Slam van Abu Dhabi. Het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is aan de planning toegevoegd omdat eerder dit jaar werd afgezien van deelname aan de Grand Slam van Bakoe.

Vorige maand besloot de Nederlandse judobond niet af te reizen naar de Grand Slam in Azerbeidzjan vanwege de situatie in het land. Het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over de enclave Nagorno-Karabach laaide vorige maand op. Het gebied bevindt zich binnen enkele honderden kilometers van kuststad Bakoe.

Aanvankelijk was besloten het toernooi in Abu Dhabi over te slaan voor een optimale voorbereiding op de EK. Omdat het toernooi in Bakoe werd geschrapt, hebben de mannen besloten in Abu Dhabi op zoek te gaan naar punten voor de wereldranglijst, die van belang kunnen zijn voor plaatsing voor de Olympische Spelen.

De Grand Slam van Abu Dhabi duurt van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 oktober. De EK beginnen op vrijdag 3 november.

Van de EK-gangers bij de mannen heeft alleen Noël van ’t End besloten niet deel te nemen aan het toernooi in Abu Dhabi. De Nederlandse vrouwen doen ook niet mee.