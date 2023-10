Nederland met drie wielrenners naar olympische wegrit in Parijs

De Nederlandse wielrenners mogen bij de Olympische Spelen volgend jaar bij de wegrit van de mannen met slechts drie renners starten en maar met een renner deelnemen aan de olympische tijdrit. Dit is de uitkomst van de landenranking van de internationale wielerunie UCI. Bij de vrouwen mag Nederland wel met vier rensters starten in de wegrit en met twee in de tijdrit.

Alleen de landen die in de top 5 van de landenranking staan van de UCI na dit seizoen mogen vier renners afvaardigen naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat zijn België, Denemarken, Slovenië, Groot-Brittannië en Frankrijk. Nederland staat op die ranking achtste.

Bij de vrouwen voert Nederland de landenranking aan en mogen er vier rensters starten op de wegrit. Daarvan mogen er ook twee van start gaan op de tijdrit, bevestigt de KNWU.

De wielrenners hebben volgend jaar bij de Olympische Spelen een afwisselend parcours met de heuvel van Montmartre als een van de hindernissen. Zowel de mannen als de vrouwen starten en finishen bij het park Trocadéro. Ook is er een passage bij het kasteel van Versailles.