Oscar-winnares Yeoh gekozen in Internationaal Olympisch Comité

De Maleisische topactrice Michelle Yeoh is gekozen tot nieuw lid van het Internationaal Olympisch Comité. De 61-jarige Yeoh kreeg tijdens de zitting van het IOC in het Indiase Mumbai meer dan genoeg stemmen om toe te treden tot het 107 leden tellende comité. Yeoh won dit jaar voor haar rol in de film Everything Everywhere All At Once als eerste Aziatische een Oscar voor beste actrice.

Yeoh heeft geen olympisch sportverleden, maar is wel een voormalig jeugdkampioene squash. Ze is het tweede Maleisische IOC-lid ooit na prins Tunku Imran, die zitting had tussen 2006 en 2018.

Het Maleisische olympisch comité was bijzonder ingenomen met een beroemdheid als nieuw IOC-lid. “Deze prestigieuze erkenning benadrukt niet alleen haar prestaties in de entertainmentindustrie, maar erkent ook haar toewijding aan het promoten van de olympische waarden.”

Yeoh heeft in veertig jaar in meer dan vijftig films gespeeld. Ze kreeg grote internationale bekendheid als Bondgirl in Tomorrow Never Dies, waarin Pierce Brosnan James Bond speelde. Yeoh is getrouwd met de Fransman Jean Todt, oud-voorzitter van de autosportbond FIA en voormalig topman van het Formule 1-team van Ferrari.