Baanwielrenner Lavreysen wil titel in Champions League terug

Voor baanwielrenner Harrie Lavreysen eindigt zaterdag een periode van ruim twee maanden zonder wedstrijden. De vijfvoudig wereldkampioen sprint is een van de deelnemers aan de UCI Track Champions League, een reeks van vijf wedstrijden waarin hij onder meer zijn Australische concurrent Matthew Richardson treft. Zaterdag is de openingsavond op de piste van Palma de Mallorca.

“Ik voel me goed en kijk uit naar zaterdag”, vertelde Lavreysen (26) bij een onlinepersconferentie van enkele grote namen die aan de start staan. Niet erbij is Jeffrey Hoogland, die zich voorbereidt op zijn aanval op het werelduurrecord, op 31 oktober op hoogte in Mexico.

Lavreysen won het sprintklassement, opgemaakt over de onderdelen sprint en keirin, bij de eerste editie van de Champions League in 2021. Vorig jaar moest de Brabander de titel aan Richardson laten. “Uiteraard is het een doel de titel terug te pakken. Ik heb me na een pauze na de WK goed voorbereid. Je zult vooral in die drie weken heel constant moeten presteren.” Na Mallorca volgen wedstrijden in Berlijn, Saint-Quentin-en-Yvelines en in het slotweekeinde twee in Londen.

Tussen de wedstrijden door keert hij telkens terug naar Apeldoorn waar ook de trainingen voor de teamsprint gewoon doorgaan, al is Hoogland nu even met andere zaken bezig. “Maar de voorbereiding op de EK is al begonnen. Als we pas na de Champions League daarmee zouden starten zou dat te kort dag zijn om in topvorm te komen.” De EK zijn half januari in Apeldoorn. Later in het jaar volgen de Olympische Spelen waar Lavreysen, Hoogland en Roy van den Berg hun olympische titel willen prolongeren.