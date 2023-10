Griekspoor stoot door naar kwartfinales tennistoernooi Stockholm

Tallon Griekspoor staat in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Stockholm. De Nederlandse tennisser rekende woensdag af met de Fin Emil Ruusuvuori: 7-6 (3) 6-4.

Griekspoor had vanaf begin eerste set moeite in zijn eigen servicegames. Dat leidde tot een snelle break voor Ruusuvuori, die al snel uitliep naar 4-1. Twee games later schakelde Griekspoor bij en maakte hij die break weer goed. Vanaf dat moment kantelde het spelbeeld en wist de Haarlemmer meer druk te zetten op de Fin. In een sterke tiebreak trok de huidige nummer 25 van de wereld alsnog de eerste set naar zich toe.

Ook in de tweede set kwam Griekspoor niet makkelijk door zijn eigen servicegames. Bij Ruusuvuori, die op plek 61 staat van de wereldranglijst, ging dat beter. Ondanks de moeizame servicegames bleef Griekspoor bij de les en won hij ook set twee na een break op 5-4 en stapte hij als winnaar van de baan.

De overwinning van Griekspoor was voor hem pas de eerste van deze maand. In Shanghai moest hij tegen Dusan Lajovic opgeven vanwege ziekte en begin deze maand verloor hij bij het toernooi in Astana in de kwartfinales van Sebastian Korda. In Stockholm kreeg hij een bye in de eerste ronde.

De 27-jarige Nederlander speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Lorenzo Sonego en de Rus Pavel Kotov.