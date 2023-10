Newcastle bevestigt onderzoek naar Tonali in zaak rond gokverbod

Newcastle United heeft woensdag bevestigd dat Sandro Tonali deel uitmaakt van een onderzoek van het Italiaanse parket en de Italiaanse voetbalbond (FIGC) naar het overtreden van het gokverbod voor profspelers. De 23-jarige middenvelder verliet vorige week samen met Aston Villa-speler Nicolo Zaniolo het trainingskamp van de Italiaanse selectie.

Newcastle meldt dat Tonali zijn medewerking verleent aan de onderzoekers. De Engelse voetbalclub en Tonali zullen zich tijdens het lopende onderzoek onthouden van verdere commentaren.

Tonali, die afgelopen zomer AC Milan verruilde voor Newcastle, is een van de Italiaanse spelers van wie de naam opduikt in het gokschandaal. Juventus-middenvelder Nicolò Fagioli kreeg dinsdag een schorsing van zeven maanden opgelegd. Daarnaast moet hij 12.500 euro betalen en vijf maanden therapie volgen. Fagioli zou onder verschillende pseudoniemen meer dan een miljoen euro ingezet hebben op onlineplatformen, waaronder ook illegale sites. In Europa geldt een verbod voor profvoetballers om sportweddenschappen te plaatsen.