Portugese wielrenner Rui Costa (37) naar EF Education-Easypost

Rui Costa vervolgt zijn wielerloopbaan bij EF Education-Easypost. De 37-jarige Portugees komt over van de Belgische formatie Intermarché-Circus-Wanty, waar hij zondag afscheid nam met winst in de Japan Cup.

“Een renner als Rui, die al vele jaren in de WorldTour rijdt, weet wat het is om te winnen”, zegt Jonathan Vaughters, teambaas van EF Education-Easypost. “Met zijn ervaring is hij een grote aanwinst voor dit team. We hebben een handvol renners die volgend jaar hun WorldTour-debuut maken en Rui zal voor hen een mentor van onschatbare waarde zijn.”

Rui Costa behaalde in 2013 de wereldtitel op de weg en won dit jaar nog een etappe in de Ronde van Spanje. “Dit is een heel interessant team, een team dat ik al volg sinds ik jong ben. Het heeft altijd al mijn aandacht getrokken.”