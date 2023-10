Tennisser Hurkacz na toernooizege Shanghai in Tokio meteen klaar

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft zijn eindzege op het masterstoernooi van Shanghai geen vervolg kunnen geven. In het minder hoog ingeschaalde toernooi van Tokio vloog hij er al in de eerste ronde uit. De Chinees Zhang Zhizhen, de nummer 57 van de wereld, was in drie sets te sterk voor de eveneens ongeplaatste Hurkacz: 3-6 6-4 7-6 (4).

De nederlaag, drie dagen na zijn triomf in Shanghai is een tegenvaller voor de nummer 11 van de wereld, die zich hoopt te plaatsen voor de ATP Finals. In Turijn strijden volgende maand de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen tegen elkaar om de prestigieuze titel.

Hurkacz had moeite met zijn opslag, won de eerste set na twee breaks nog wel, maar moest zich na 2 uur en 14 minuten gewonnen geven tegen de 26-jarige Chinees die nog geen toernooi op het hoogste niveau heeft gewonnen. Zhang neemt het in de tweede ronde op tegen de Rus Aslan Karatsev, die verrassend de Amerikaan Frances Tiafoe uitschakelde: 6-3 7-6 (4).