Titelverdediger Rune ook in Stockholm snel onderuit

Tennisser Holger Rune is ook bij het ATP-toernooi van Stockholm snel uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Deen, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, verloor in de tweede ronde in twee sets van de Serviër Miomir Kecmanovic: 7-6 (3) 6-2. Rune was de titelverderdediger in Stockholm, waar hij vorig jaar in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas de baas was.

Rune leed een kleine twee weken een kansloze nederlaag in de tweede ronde van het masterstoernooi van Shanghai. De nummer 6 van de wereld pakte toen maar twee games tegen de Amerikaan Brandon Nakashima (6-0 6-2).