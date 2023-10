Van de Zandschulp wint nu wel van Stricker in Antwerpen

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Antwerpen. De nummer 2 van Nederland was op het indoortoernooi in België met 6-7 (4) 6-3 6-3 te sterk voor de Zwitser Dominic Stricker.

Vorig jaar stond Van de Zandschulp in Antwerpen ook in de openingsronde tegenover Stricker en toen verloor hij, met 6-2 6-4.

Dit keer slaagde de Nederlander er na het verlies van de eerste set in om het duel om te draaien. Hij brak de Zwitser bij 2-2 in de tweede set voor het eerst, op love, en nam daarmee het heft in handen. In de resterende anderhalve set domineerde de nummer 67 en ging hij bovendien wat losser en wat minder slordig spelen. Na 2 uur en een kwartier maakte hij het af op zijn eerste matchpoint, nadat hij kort daarvoor de derde servicebreak van de wedstrijd had geforceerd.

“Over het algemeen was het een goede wedstrijd van mijn kant en ik heb de hele wedstrijd goed geserveerd. Ik ben erg blij dat ik het na het verlies van de eerste set nog heb weten om te draaien”, aldus Van de Zandschulp.

“Ik begon zijn service wat beter te lezen en kwam dichterbij in zijn games. Ik besloot zelf wat directer te spelen in zijn servicegame, want als hij tijd heeft dan is hij een gevaarlijke speler. Dat brengt alleen wat meer fouten met zich mee, bijvoorbeeld met de returns. Op dit moment beweeg ik nog niet op 100 procent, maar het is beter en beter aan het worden. Hopelijk gaat het donderdag ook weer wat beter.”

De 28-jarige Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die als eerste geplaatst is. Tsitsipas is de nummer 7 van de wereld. “Ik heb denk ik weinig te verliezen, hij is degene die moet winnen”, aldus de Veenendaler. “Maar hij heeft het de laatste tijd ook wat moeilijker en heeft weinig gewonnen. Misschien is het toch fijn dat ik hier al een potje heb gespeeld en hij er nog wat in moet komen.” Tsitsipas had in de eerste ronde een bye. Woensdagmiddag speelde hij wel in het dubbelspel en versloeg hij Matwé Middelkoop.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse deelnemer in het enkelspel in Antwerpen. Vorig jaar won hij er samen met Tallon Griekspoor de dubbeltitel. Griekspoor komt deze week echter in Stockholm in actie.

“Ik moet voor de toernooien van volgende week, in Basel en Wenen, kwalificatie spelen”, verklaarde Van de Zandschulp. “En die wedstrijden worden in het weekend gespeeld. Op dit moment is dat voor mij belangrijker dan een dubbeltoernooi.”