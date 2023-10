Alcaraz heeft last van voet en rug en hoopt nog te spelen in 2023

Tennisser Carlos Alcaraz heeft last van een rugblessure en een blessure aan zijn linkervoet. De nummer 2 van de wereld, die zich woensdag afmeldde voor het indoortoernooi van Bazel, hoopt dit seizoen echter nog in actie te kunnen komen.

“Ik heb een probleem in mijn linkervoet en last van spiervermoeidheid in mijn onderrug. De blessures hebben behandeling nodig, zodat ik de rest van het seizoen kan spelen. Ik hoop jullie allemaal snel te zien!”, schreef Alcaraz op Instagram.

De 20-jarige Alcaraz staat dit jaar nog ingeschreven voor het masterstoernooi van Parijs-Bercy (30 oktober tot en met 5 november) en hij heeft zich ook geplaatst voor de ATP Finals (12 tot en met 19 november) in Turijn. De Spanjaard deed nooit eerder mee aan het eindejaarstoernooi.

Eind november wordt in Malaga ook nog de finale van de Daviscup gespeeld. Op 26 november komt het seizoen ten einde.

Alcaraz kende de afgelopen weken een teleurstellende Aziatische tournee. In Beijing verloor hij in de halve eindstrijd en op het masterstoernooi van Shanghai bleef hij in de vierde ronde steken.