Basketbalsters Las Vegas Aces prolongeren titel in WNBA

De basketbalsters van Las Vegas Aces hebben opnieuw de titel veroverd in de WNBA. De Aces waren in de vierde wedstrijd met 70-69 te sterk voor New York Liberty en namen daarmee een onoverbrugbare 3-1-voorsprong in de finale van de play-offs. De wedstrijd werd gespeeld in het Barclays Center, waar ook de mannenploeg van Brooklyn Nets uit New York speelt.

De Aces pakten ook vorig jaar de eindzege. De club uit Las Vegas is de eerste club sinds 2002 die erin is geslaagd de titel te prolongeren. In 2001 en 2002 pakten de Los Angeles Sparks twee titels op een rij.

De mannen beginnen volgende week aan het nieuwe NBA-seizoen.