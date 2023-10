Boris Becker nieuwe coach van Deense tennisser Rune

Boris Becker gaat aan de slag als coach van de Deense tennisser Holger Rune. De drievoudig Wimbledonkampioen staat de nummer 6 van de wereld volgende week op het indoortoernooi van Bazel voor het eerst bij. Rune werd eerder kortstondig begeleid door de Franse topcoach Patrick Mouratoglou, maar die samenwerking stopte al snel.

Volgens Becker was er al langer contact. “Nu paste het heel goed. Mijn agenda laat het toe en Holger heeft me altijd geïnteresseerd omdat hij met zoveel inzet en temperament op de baan staat”, zei Becker in de Eurosport-podcast ‘Das Gelbe vom Ball’. De 20-jarige Scandinaviër is volgens Becker “een ruwe diamant die nog moet worden geslepen”.

De 55-jarige Becker was in het verleden ook een van de coaches van Novak Djokovic, die inmiddels 24 grandslamtoernooien heeft gewonnen.

Recent ging Becker opnieuw als tv-analist aan de slag, nadat hij in december van vorig jaar werd vrijgelaten uit een gevangenis in Groot-Brittannië. Hij zat er zeven maanden van zijn gevangenisstraf van in totaal 2,5 jaar uit nadat hij op 29 april 2022 in Londen veroordeeld was voor het verbergen van zijn vermogen voor de curator bij zijn faillissement.

Het toernooi van Bazel begint maandag. Deze week werd Rune in Stockholm in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij pakte vorig jaar nog de titel in Zweden.

Rune, bezig aan een mindere fase van zijn prille loopbaan, is nog in de race voor plaatsing voor de ATP Finals in Turijn. “Dat is het grote doel”, aldus Becker.