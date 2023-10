Franse wielrenner Cavagna stapt over naar Movistar

De Franse wielrenner Rémi Cavagna stapt over naar het Spaanse team Movistar. Hij komt over van het Belgische Soudal Quick-Step waarvoor hij uitkwam sinds 2017, toen de ploeg nog Quick-Step Floors heette. Cavagna (28) tekende een contract voor drie jaar bij de ploeg van manager Eusebio Unzué.

Cavagna, bijgenaamd ‘de tgv van Clermont-Ferrand’, is de regerend tijdritkampioen van zijn land. “Het is een nieuwe uitdaging na al die jaren bij Quick-Step, waar ik het goed naar mijn zin heb gehad en veel heb geleerd”, zegt de Fransman. “Het voelt als het juiste moment om over te stappen naar een ploeg die ook tot de vaste waarden in de wielersport behoort.”

Cavagna boekte tot nu toe dertien overwinningen, vijf daarvan dit jaar. Zijn grootste succes was een ritzege in de Ronde van Spanje van 2019. Bij Movistar wil hij zich onder meer gaan toeleggen op klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarnaast wil hij zich nog meer toeleggen op het tijdrijden. “Ik ben een specialist, maar wil me verder ontwikkelen en bij de beste tijdrijders van de wereld horen. Daar is werk voor nodig.”