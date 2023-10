Rojer boekt belangrijke zege in Tokio voor plaatsing ATP Finals

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om plaatsing voor de ATP Finals. De 42-jarige dubbelspecialist bereikte samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de halve eindstrijd van het ATP-toernooi van Tokio, door de Japanners Ben McLachlan en Yoshihito Nishioka met 6-3 7-6 (3) te verslaan.

Rojer en Arévalo staan tiende in de Race to Turin, de jaarranglijst van de ATP. De beste acht koppels worden toegelaten tot de ATP Finals. Wesley Koolhof is samen met zijn partner Neal Skupski al zeker van plaatsing.

Bij de laatste vier nemen Rojer en Arévalo het op tegen Rinky Hijikata en Max Purcell uit Australië.

Rojer won de ATP Finals in 2017, toen nog in Londen. Vorig jaar reikte hij tot de laatste vier.