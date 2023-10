Sterspeelster Hoek draagt gendergelijkheid korfbal graag uit

Fleur Hoek maakt zich op voor haar tweede wereldkampioenschap korfbal. Vier jaar geleden was ze als een van de jonkies blij met elke speelminuut, nu wordt er meer verwacht van de speelster van Fortuna, alom beschouwd als beste korfbalster van Nederland.

“Ik ben 27 en ze zeggen dat een topsporter dan op zijn toppunt zit. Zo voelt het wel een beetje”, zegt de geboren Drontense. “Ik heb meer ervaring, ben fysiek gewend om elke dag alles te geven, heb mijn emoties beter onder controle en weet hoe ik moet communiceren met mijn teamgenoten.”

Hoek is een speelster die zich makkelijk vrijspeelt en al bijna net zo makkelijk de bal in de korf kan mikken. Bondscoach Jan Niebeek ziet in haar dan ook een belangrijke pion in de ploeg, die vanaf vrijdag in het verre Taiwan op jacht gaat naar de elfde wereldtitel. “Het moet gek lopen willen wij niet het goud winnen”, zegt Hoek. “Soms is het lastig om in die eerste groepswedstrijden tegen zwakke tegenstanders het gevoel te krijgen dat je op een WK staat, maar het blijft mooi om voor je land uit te komen en het Nederlandse shirt aan te trekken. Tegen de top vier moeten we wel echt ons best doen en er volle bak in gaan. Dan kunnen we niet op halve kracht spelen.”

Hoek heeft er zin in. “De afgelopen periode op sportcentrum Papendal is vrij intens geweest. Dan vechten we elkaar op de trainingen de hal uit. Dat vind ik heel mooi, daar geniet ik van. Het wordt het grootste WK ooit. We zijn juni in Taiwan geweest om er te oefenen, maar ook de hal te bekijken waar we gaan spelen. Het is een supermooi complex. Ik heb de indruk dat Taiwan een trots land is, maar ook heel sportief. Ik verwacht dat we in een volle zaal spelen.”

Korfbal is de grootste zaalsport in Nederland, met een trouwe aanhang die wekelijks de wedstrijden bezoekt, maar de sport maakt vooralsnog geen kans op een plaatsje op de Olympische Spelen. “Ik vind wel dat onze sport dat verdient, wij hebben een mooie sport waar alles in zit: mannen en vrouwen samen in één team, snelheid, dynamiek, wedstrijden met zevenhonderd tot achthonderd man dicht op het veld en nooit gedoe. “

De gendergelijkheid in het korfbal ziet Hoek ook als een sterk punt. “In onze sport is het heel vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ik weet niet beter dan dat ik samenspeel met mannen. Het is iets supermoois dat korfbal in zich heeft en dat we ook graag uitdragen. Ik denk dat het voor een buitenstaander heel mooi is om dat zo te bekijken.”