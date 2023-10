Titelhouder Fritz verliest in Tokio van Japanse wildcardspeler

Tennisser Taylor Fritz heeft op het ATP-toernooi van Tokio een gevoelige nederlaag geleden. De Amerikaanse titelhouder verloor in de tweede ronde na een voortvarende start met 0-6 6-4 7-6 (2) van de Japanner Shintaro Mochizuki, de nummer 215 van de wereld.

Fritz (25), die in de derde set een voorsprong van 5-2 verspeelde, was als eerste geplaatst in de Japanse hoofdstad. Vorig jaar was hij er in de finale te sterk voor Frances Tiafoe, die dit jaar al in de openingsronde verloor.

Fritz had in Tokio goede zaken kunnen doen met het oog op plaatsing voor de ATP Finals. Hij staat negende in de Race to Turin. Zijn voornaamste concurrenten – Alexander Zverev (7e), Holger Rune (8e) en Casper Ruud (10e) – werden deze week al vroegtijdig uitgeschakeld.

De ATP Finals worden van 12 tot en met 19 november gespeeld.