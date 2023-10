Tsitsipas te sterk voor Van de Zandschulp in Antwerpen

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het tennistoernooi van Antwerpen. De Griek Stefanos Tsitsipas versloeg de Nederlander in twee sets: 7-5 6-3.

Tsitsipas is als eerste geplaatst in de Belgische stad en had een bye in de eerste ronde. De nummer 7 van de wereld had het in de eerste set lastig met de Nederlander die zestig plaatsen lager staat op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp leidde na een break in de derde game met 4-2, maar zag vervolgens Tsitsipas drie games op rij winnen. Beide spelers behielden vervolgens hun servicegame, maar Van de Zandschulp sloeg op eigen service bij het eerste setpunt voor de Griek de bal net uit.

In de tweede set behield Van de Zandschulp ondanks breakkansen voor de Griek zijn eerste opslaggame (1-1) maar ging het twee games later alsnog mis: 3-1. Tsitsipas gaf die marge niet meer uit handen en benutte bij 5-3 zijn eerste wedstrijdpunt.

“Ik begon niet sterk maar na die vroege break vond ik gelukkig snel mijn ritme”, keek Tsitsipas terug op de partij die 1 uur en 36 minuten had geduurd. “Ik heb ervoor moeten knokken. Het is een mooie overwinning.”

Van de Zandschulp had zich ten koste van de Zwitser Dominic Stricker geplaatst voor de tweede ronde. Sinds hij in april de finale bereikte op het toernooi van M√ľnchen, slaagde de Veenendaler er niet meer in op een toernooi twee partijen te winnen.

Eerder op de dag vloog de als tweede geplaatste Jan-Lennard Struff eruit in Antwerpen. De Fransman Hugo Gaston was in drie sets – 5-7 7-6 (5) 7-6 (11) – te sterk voor de Duitser. Dat maakt de kans groter dat Tsitsipas voor het eerst sinds begin augustus (Los Cabos) weer een toernooi wint. De Griek slaagde er op de vijf daaropvolgende toernooien niet meer in de kwartfinales te halen.