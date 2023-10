Verstappen ontkent machtsstrijd Red Bull tussen Horner en Marko

Bij het Formule 1-team van Red Bull is volgens Max Verstappen geen sprake van een machtsstrijd tussen teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko. Dat zei de drievoudig wereldkampioen donderdag in Austin, op een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

“Mensen proberen om met dit soort onzin te komen, terwijl de sfeer binnen het team juist heel goed is. Iedereen weet wat zijn of haar rol is”, aldus Verstappen.

Horner wees woensdag in de Britse krant Mirror geruchten van de hand dat hij topadviseur Marko wilde wegwerken. Marko was de man die Verstappen op 16-jarige leeftijd al de Formule 1 binnenhaalde. De 80-jarige Oostenrijker was ook een vertrouweling van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, die vorig jaar overleed. Marko heeft altijd veel invloed gehad op strategische beslissingen en de bezetting van de racestoeltjes.

“Natuurlijk was de sfeer hier vorig jaar triest toen Dietrich overleed. We hebben geprobeerd zijn erfenis in stand te houden en daar op voort te bouwen, want dat is de reden dat we succesvol zijn. Daarom zijn er geen veranderingen voor de toekomst”, vervolgde Verstappen, die in Austin verder kan bouwen aan records. Als hij wint, wordt het zijn vijftiende zege van het seizoen en evenaart hij zijn eigen Formule 1-record, dat hij vorig jaar vestigde.

De voortekenen zijn gunstig, want de Nederlander won de vorige twee edities van de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. “Als je naar dit seizoen kijkt, is het antwoord ja”, aldus Verstappen op de vraag of hij de te kloppen man is. “Maar het is een weekend met een sprintrace, dus we hebben maar één vrije training om de auto goed af te stellen voor de kwalificaties en de races. Dus het is nog lastig om daar nu al meer over te zeggen.”

Met een vijftigste grand-prixzege zal Verstappen komend weekeinde in de ranglijst aller tijden de Fransman Alain Prost op één zege naderen. “Dat is een mooi getal”, sprak de Limburger. “Ik had nooit gedacht zover te komen. Nu we dit bereikt hebben, willen we dat natuurlijk voortzetten.”