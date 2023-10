Billie Jean King ziet toekomst in een WK tennis met rugnummers

Tennisgrootheid Billie Jean King wil de Billie Jean King Cup en de Davis Cup samenvoegen tot een gecombineerd wereldkampioenschap voor mannen en vrouwen. “Ik wil ons samen, ik wil dat de mannen en vrouwen altijd samen zijn op toernooien”, aldus de Amerikaanse oud-tennisster, naar wie de landenstrijd bij de vrouwen is vernoemd. De finaleronde van de Billie Jean King Cup is van 7 tot en met 12 november in Sevilla. De finale van de Davis Cup is tussen 21 en 26 november in Málaga.

“De hele wereld begrijpt WK”, zegt King. “Als ik zeg dat wij een wereldkampioenschap tennis bij de vrouwen hebben, dan snappen de mensen meteen dat het land tegen land is en dat het overal ter wereld kan zijn. Ik ben naar het WK voetbal in Australië geweest en heb daar gekeken naar de vrouwen. Er zaten 75.000 mensen, het was erg spannend. De mogelijkheden zijn onbegrensd.”

De 79-jarige King, die in haar carrière twaalf grandslamtitels in het enkelspel veroverde, vindt dat het tennis sowieso meer moet doen om het publiek te behagen. “We moeten nadenken over het publiek, onze fans, hoe maken we het gemakkelijk voor hen en hoe maken we de spelers meer herkenbaar. Als je naar Wimbledon gaat en ze moeten allemaal wit dragen, dan weet je niet wie de spelers zijn. Ik vind het belachelijk”, zegt King. “Ze hebben hun naam niet op de achterkant van hun shirt staan. Ik vind dat we een nummer moeten hebben. Waarom? Omdat kinderen van nummers houden. Dit gaat over ons publiek. Het gaat niet om ons, we spelen om ons publiek blij te maken.”