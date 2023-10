Djokovic voert Servië aan in gemengd toernooi om United Cup

Novak Djokovic voert Servië aan in de United Cup, het tennistoernooi voor gemengde teams dat duurt van 29 december tot en met 7 januari en wordt gehouden in de Australische steden Sydney en Perth. Voor de nummer 1 van de wereld is het toernooi zijn eerste voorbereiding op de Australian Open, waar hij op jacht gaat naar zijn 25e grandslamtitel.

Rafael Nadal ontbreekt in de United Cup, zo laat de samenstelling van het Spaanse team zien. Eerder deze maand kondigde directeur Craig Tiley aan dat de door blessures geplaagde Nadal zal meedoen aan de Australian Open. De Spanjaard bedankte op sociale media Tiley voor zijn ‘vertrouwen’, maar bevestigde zijn deelname niet.

Nederland debuteert in de United Cup. Tallon Griekspoor en Arantxa Rus, de hoogstgeplaatste spelers op de wereldranglijst van dit moment, voeren het Oranjeteam aan tijdens de tweede editie van het toernooi, dat een wat andere opzet kent. Naast Nederland doen ook Servië, Canada en China voor het eerst mee aan het landentoernooi, waar negen van de twintig beste tennissers van de wereld en vijf van de tien beste vrouwen van de partij zijn.