Elektrische raceklasse Formule E na vijf jaar terug naar China

Het wereldkampioenschap in de elektrische raceklasse Formule E keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in China. Shanghai is volgend jaar op 25 en 26 mei decor voor twee races.

De internationale autosportfederatie FIA heeft de racekalender goedgekeurd. Seizoen tien van de Formule E telt zestien races, verspreid over elf circuits. Mexico-Stad houdt de openingsrace op 13 januari en de laatste E-prix is op 21 juli in Londen. Al eerder maakte de organisatie bekend dat Tokio nieuw is op de kalender. Een stratenrace in de Japanse hoofdstad staat gepland voor 30 maart.

Twee Nederlandse coureurs hebben in 2024 een zitje in de Formule E. Nyck de Vries keert na zijn mislukte Formule 1-avontuur terug in de klasse, waarin hij in 2021 de wereldtitel veroverde. Hij zal uitkomen voor Mahindra Racing. Robin Frijns keert na een tegenvallend jaar bij Abt Cupra terug naar Envision Racing.