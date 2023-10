Formule 1-coureurs boos en verontwaardigd over verhoging boetes

De Formule 1-coureurs zijn hoogst verontwaardigd over de drastische verhoging van de boetes die zij kunnen krijgen voor overtredingen van de regels. Autosportfederatie FIA kondigde donderdag bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin aan dat de maximale boete stijgt van 250.000 euro naar 1 miljoen euro.

“Ik vind het nogal belachelijk dat een coureur een boete van een miljoen euro kan krijgen”, zei Mercedes-coureur George Russell, die zitting heeft in de rijdersvakbond GPDA. “Ik ga dit zeker aankaarten. Deze cijfers zijn gewoon uit de lucht gegrepen. Er zijn zoveel problemen in de wereld en er is zoveel armoede, dus hoe kan een mondiale bond boetes van zes of zeven cijfers verzinnen?”

Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) kreeg in 2021 een boete van 50.000 euro omdat hij de achtervleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton had aangeraakt. “Als dat al 50.000 euro kost, wil ik wel eens weten wat je verkeerd moet doen voor een boete van een miljoen”, zei de Nederlander.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kreeg onlangs een boete van 50.000 euro voor het oversteken van de baan tijdens de race. “We moeten echt nadenken over de boodschap die we hiermee afgeven aan de toeschouwers”, zei de Brit. “Als ze een boete van een miljoen gaan opleggen, laten we er dan voor zorgen dat 100 procent daarvan naar een goed doel gaat.”

Volgens de FIA is er genoeg reden voor een flinke verhoging. De boetes zijn de voorbije twaalf jaar onveranderd gebleven en komen daardoor niet meer overeen met de huidige ontwikkelingen in de Formule 1. “Het is een hoop geld. Sommige coureurs verdienen minder dan dat,” zei Ferrari-coureur Charles Leclerc.