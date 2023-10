Franse tennisser Monfils naar halve finales in Stockholm

Tennisser Gaël Monfils heeft in een Frans onderonsje op het ATP-toernooi van Stockholm afgerekend met Adrian Mannarino: 7-5 7-6 (3). De 37-jarige Monfils bereikte daardoor de halve finales, waarin hij Laslo Djere of Tomas Machac treft.

Monfils won het toernooi in de Zweedse hoofdstad al eens in 2011 door de Fin Jarkko Nieminen in de finale te verslaan.

De andere halve finale gaat tussen de Rus Pavel Kotov, eerder op de dag in twee sets te sterk voor Nederlander Tallon Griekspoor, en Miomir Kecmanovic. De Serviër hoefde door een blessure van zijn Zweedse tegenstander Elias Ymer niet in actie te komen.