Handballer Baijens naast Steins bij topclub Paris Saint-Germain

Handbalinternational Dani Baijens maakt volgende zomer een toptransfer. De middenopbouwer voegt zich dan bij de Franse club Paris Saint-Germain. De 25-jarige Rotterdammer heeft voor twee jaar getekend. Baijens wordt ploeggenoot van Luc Steins, alom beschouwd als de beste Nederlandse handballer.

Baijens is al jaren een vaste waarde in het Nederlands team. Hij begon zijn carrière op clubniveau bij Volendam en verhuisde in 2017 naar Duitsland. Daar speelde hij bij SG Flensburg-Handewitt, TBV Lemgo en ASV Hamm-Westfalen. In de zomer van 2022 tekende hij bij Hamburg. Bij die club maakt hij het seizoen af.

PSG is een Europese topclub, die jaarlijks ver komt in de Champions League. “Ik ben echt trots om mijn carrière voort te zetten naast Luc Steins. Ik kan niet wachten om volgende zomer in Parijs aan te komen”, reageerde Baijens op de clubsite. “Ik krijg de kans om te spelen met een aantal van de beste spelers in Europa en onder Raúl González, een geweldige tacticus die de handbalwereld door en door kent.”