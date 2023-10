Korfbalteam opent WK met monsterzege op Brazilië: 40-7

Het Nederlands korfbalteam is het WK in Taiwan begonnen met een monsterzege van 40-7 op Brazilië. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Jan Niebeek al met 19-3. Oranje is titelverdediger en won tien van de afgelopen elf WK’s.

Het hoge tempo waarin Nederland speelde, was Brazilië te machtig. Na het eerste kwart stond het al 11-0 en alle acht basisspelers hadden toen al een doelpunt op hun naam. Niebeek zette Fleur Hoek, Olav van Wijngaarden, Jessica Lokhorst en Ran Faber in de aanval. Bo Oppe, Esther Cordus, Terrenc Griemink en Sanne van der Werff begonnen in de verdediging.

Femke Faber, die na rust werd ingebracht, werd met vijf doelpunten topscorer van de wedstrijd.

Bondscoach Niebeek was na afloop tevreden. “De kop is eraf. Je weet dat er op zo’n toernooi wedstrijden als deze bij zitten. Verder hebben we aanvallend wel gewoon wat dingen kunnen oefenen, ondanks dat we weinig weerstand kregen. Verder was dit voor een aantal spelers hun debuut op het internationale podium, dus dat is altijd leuk.”