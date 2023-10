Tennisser Griekspoor uitgeschakeld bij tennistoernooi Stockholm

Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de halve finale van het ATP-toernooi in Stockholm te bereiken. Griekspoor, de mondiale nummer 25, moest in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in de Rus Pavel Kotov. De Russische nummer 109 van de wereld bleek in twee sets te sterk: 7-6 (4) 6-2.

Kotov neemt het in de halve finale in Stockholm op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Miomir Kecmanovic uit Servië en Elias Ymer uit Zweden.

Griekspoor bereikte eerder deze week de kwartfinales in de Zweedse hoofdstad door af te rekenen met de Fin Emil Ruusuvuori: 7-6 (3) 6-4.

Die overwinning was voor Griekspoor pas de eerste van deze maand. In Shanghai moest hij tegen Dusan Lajovic opgeven vanwege ziekte en begin deze maand verloor hij bij het toernooi in Astana in de kwartfinales van Sebastian Korda. In Stockholm kreeg hij een bye in de eerste ronde.